Macayepo se viste de color: arte y memoria para transformar el territorio

El arte, puede transformar territorios. Así quedó demostrado en la conmemoración de la Masacre de Macayepo con una intervención artística comunitaria que resignificó el espacio público y reafirma el compromiso del departamento con la reparación, la memoria y la paz.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La creación de ocho murales reunió a diferentes artistas y a la comunidad de Macayepo en un proceso participativo que incluyó actos simbólicos de conmemoración, como una olla comunitaria y presentaciones artísticas con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas. Estas acciones le apuntan al fortalecimiento del tejido social, la dignificación de las víctimas y la promoción de procesos de resiliencia y rehabilitación emocional.

Macayepo, corregimiento de El Carmen de Bolívar en la Alta Montaña Montemariana, ha sido históricamente un referente agrícola y también un territorio profundamente marcado por el conflicto armado. Hoy, esta misma comunidad le dice al país, con arte, cultura y mucho color, que está lista para avanzar y seguir apostándole a la paz.

Nada de esto habría sido posible sin el liderazgo decisivo del Consejo de Paz de Bolívar y del Comité de Impulso, quienes, de manera perseverante, acompañaron el sueño de una intervención artística para resignificar el territorio y convertir la memoria en acciones de futuro.

Iván Sanes Pérez, secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bolívar, afirmó:

“Macayepo se viste de color para recordarnos que la memoria también puede ser esperanza. Este ejercicio artístico es una forma de reparación simbólica que dignifica a las víctimas, fortalece la confianza institucional y nos convoca a seguir construyendo paz desde los territorios”.

Ciro Canoles, líder comunitario de Macayepo, aseguró que “este proceso nació de un trabajo emocional con los jóvenes, donde reconocimos lo vivido y los convertimos en creación. Cada dibujo, cada color y cada mural refleja cómo estamos tejiendo confianza y construyendo memoria para seguir adelante como sobrevivientes”.

Por su parte, Blanca Sabagh, integrante del Consejo de Paz Departamental de Bolívar, expresó:

“Lo que hoy vemos en Macayepo es el resultado de una alianza sincera entre la institucionalidad y la gente, un paso firme para que las nuevas generaciones vivan en un entorno más próspero y en paz”.