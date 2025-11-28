Justo Bolívar de la gobernación recibió Premio Excelencia a la Justicia 2025

El programa Justo Bolívar, de la Gobernación de Bolívar, fue distinguido con el Premio Excelencia a la Justicia 2025, otorgado por la Corporación Excelencia en la Justicia. El reconocimiento destaca el aporte del departamento en la modernización de los mecanismos de acceso a la justicia y en la atención directa a las comunidades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El gobernador Yamil Arana Padauí celebró la distinción como un logro colectivo y una reafirmación de la apuesta de su gobierno por una justicia cercana y efectiva:

“Esto ratifica nuestro compromiso de estar en el territorio, trabajando para que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho que defendemos entre todos”, aseguró el mandatario.

Desde su implementación, Justo Bolívar ha logrado acercar servicios jurídicos, orientación legal y acompañamiento a más de 50.000 bolivarenses en diversas subregiones del departamento durante 2024 y 2025. Su enfoque se basa en escuchar a las comunidades, resolver sus necesidades y garantizar que nadie quede excluido del sistema de justicia.

Javier Doria, secretario del Interior, subrayó que este premio refleja un trabajo en equipo:

“Es una distinción al esfuerzo de nuestros aliados, universidades, entidades públicas y privadas, y a los voluntarios que ponen su conocimiento al servicio de la ciudadanía”.

Por su parte, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, destacó el carácter ejemplar del programa:

“Es un justo reconocimiento al trabajo que realizan con ahínco y compromiso. Nosotros seguiremos apoyando iniciativas que transforman vidas desde el acceso a la justicia”.

Construido desde el territorio y para el territorio, Justo Bolívar se consolida como un modelo innovador que rompe barreras, acompaña y resuelve, haciendo del acceso a la justicia una realidad para un Bolívar más equitativo y con mayores oportunidades para todos.