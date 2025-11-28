Inicia la construcción del estadio de softbol de Santa Rita

“Estamos muy contentos porque son escenarios que las comunidades de estos barrios han esperado por muchos años. Comenzamos con Santa Rita, pero después seguiremos con los demás. El deporte es una poderosa herramienta de transformación social”, expresó el gobernador Yamil Arana.

El campo de juego, con 2.906,09 m², será equipado con grama sintética de alta calidad, colchón drenante, canto rodado y mezcla de arena con arcilla y calizo, ofreciendo un terreno seguro y apto para competencias. La iluminación, a través de cinco mástiles de 16 metros con reflectores LED, permitirá la práctica deportiva incluso en horas nocturnas.

Con esta iniciativa, Bolívar no solo fortalece la práctica deportiva y la recreación, sino que también promueve la unión, el talento y la identidad regional, posicionando al departamento como un referente en infraestructura deportiva de calidad.

La Gobernación de Bolívar adelanta la construcción de otros escenarios deportivos como los siguientes:

El Carmen de Bolívar

-Pista de Patinaje

-Estadio de Fútbol Julia Turbay

Calamar

-Estadio de Fútbol

San Pablo

-Pista de Patinaje Elías del Valle

Simití

-Pista de Patinaje

Complejo Deportivo (Cancha de Fútbol, 2 canchas múltiples).

Santa Rosa Sur

-Centro de Alto Rendimiento