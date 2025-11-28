Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, del Profesor Salomón: todo lo que planee o emprenda será próspero

El número 28, según el profesor Salomón, es de gran potencia, que representa prosperidad, liderazgo y poder. Además, las personas que nacieron en esta fecha, vienen a cumplir una misión muy grande con las personas a su alrededor, pues naturalmente son guías y buscan orientar a los demás.

El número del día es el 2424, la recomendación del día, encender una vela del color dorado para la sabiduría y riqueza, el color, es el negro, y la fruta, el mango.

Horóscopo del día 28 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para las personas del signo aries, les llegará algo muy importante relacionado con oportunidades de negocio y emprendimientos, o en dado caso, de mejorarlos. En cuanto a su situación sentimental, debe hacer un balance acerca de como se encuentra su situación emocional, si hay algo que debe corregir o que se deba hablar, es importante que lo solucione a tiempo.

Número del día: 7905.

Recomendación: La garrafa de la prosperidad.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas leo, la carta del tarot les predice valor y fuerza para continuar con sus planes, así algunas cosas no le salgan como le gustaría, no se debe preocupar, ya que todo se solucionará con el tiempo. Además, los diferentes aspectos de su vida van a mejorar y se van a fortalecer para que usted pueda encontrar un equilibrio.

Número del día: 1233.

Recomendación: El coctel de poder.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas del signo sagitario, ustedes van a vencer, deben ser fuertes y tener voluntad de continuar adelante con sus vidas. Además, en cuanto a su trabajo va a evidenciar una mejoría, ya sea que se volverá más estable o tendrá un ascenso, y en caso de que no tenga uno, antes de finalizar el año le llegará una gran propuesta.

Número del día: 6590.

Recomendación: La salvia americana.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas nacidas bajo este signo, vendrán momentos importantes en su vida, donde estarán llenos de felicidad y de compartir con su familia, por esto, debe aprovechar para fortalecer sus relaciones y reconciliarse con las demás personas. Por otro lado, si ha tenido proyectos en mente, el profesor Salomón asegura que los podrá sacar adelante antes de que finalice el año.

Número del día: 2511.

Recomendación: El reventador.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Las personas de este signo, estarán empezando un nuevo ciclo, por esto, desde el primero de diciembre deben manifestar que llegará el éxito y la prosperidad a su vida, pero además, deben corregir algunos aspectos de su vida. Con esto, llegará mucha tranquilidad y estabilidad.

Número del día: 2729.

Recomendación: El incienso de fortuna.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas del signo capricornio, les estará llegando dinero de una manera inesperada, ya sea algo que habían dado por perdido o que no se llegaban a imaginar que llegaría, por esto, todo lo relacionado con su parte económica, se estará activando. Si tiene dudas de realizar alguna inversión o un negocio, es el momento indicado de realizarlo para que tenga mucho éxito.

Número del día: 4321.

Recomendación: La crema captando dinero.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas del signo cáncer, el tarot les predice mucha fortaleza, por esto, debe llevar sus ideas a cabo y evitar quedarse en lo que no pasó, pues esto impide que cosas nuevas lleguen a su vida. Hay un dinero que está cerca de llegar a su vida y le será de gran ayuda para que solucione las situaciones que no le han permitido encontrar tranquilidad.

Número del día: 7986.

Recomendación: El velón lluvia de oro.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas del signo escorpión, tendrán algo relacionado con la compra o venta de una vivienda muy pronto. Por otro lado, le estarán llegando oportunidades laborales nuevas que debe saber aprovechar y disfrutar

Número del día: 1389.

Recomendación: El kit del trabajo.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Las personas de este signo tendrán algo relacionado con un viaje gracias al cual saldrán del país o de su ciudad, este será de gran éxito y le traerá mucha prosperidad. Por otro lado, el tarot le predice bendición, por esto, tendrá todas las herramientas para poder llevar a cabo lo que desea con mucho éxito.

Número del día: 9976.

Recomendación: El velón abre caminos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las personas del signo géminis, tendrán triunfo, reconocimiento y satisfacción por hacer las cosas muy bien, con su trabajo ha estado cosechando cosas buenas y es hora de recoger los frutos. Además, tendrá mucho movimiento a nivel económico y de ideas.

Número del día: 3509.

Recomendación: El incienso de fortuna.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las personas del signo libra, deben seguir adelante con sus proyectos y no desfallecer a pesar de que otras personas no confíen o no le quieran ayudar, pues solamente debe guiarse de su intuición, de lo que usted quiere, y de lo que sabe que puede conseguir. Además, debe aprovechar su tiempo libre para descansar, pues es importante que recupere energías.

Número del día: 5260.

Recomendación: La voladora.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas nacidas bajo el signo acuario, tendrán mucho trabajo para finalizar el año de la mejor manera, recuerde aprovecharlo, pues el 2026 estará lleno de retos y responsabilidades que le ayudarán a vivir mejor.

Número del día: 2876.

Recomendación: La destrancadera.

