Expo Etnia Bolívar te espera: un encuentro para celebrar el talento étnico femenino

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, presenta Expo Etnia Bolívar 2025, un espacio que abre sus puertas a las mujeres negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas, brindándoles un escenario digno para compartir sus saberes, tradiciones y los proyectos que han construido con esfuerzo, creatividad y orgullo.

Hasta hoy, el Palacio de la Proclamación se convierte en un punto de encuentro donde confluyen identidad, memoria y la fuerza emprendedora de estas mujeres que sostienen la vida comunitaria y preservan la riqueza cultural del departamento.

El gobernador Yamil Arana resaltó la esencia de esta feria: “Expo Etnia Bolívar es un homenaje a nuestras raíces y al papel fundamental de las mujeres en el desarrollo social y económico. Cada emprendimiento, cada historia, refleja su resistencia, su talento y su autonomía”, expresó.

El mandatario departamental también destacó que este encuentro marca un paso más en la construcción de un territorio más equitativo y consciente de su diversidad. “Nuestro compromiso es abrir más espacios como este, donde las mujeres étnicas puedan crecer, formarse, hacer visibles sus negocios y sentirse respaldadas por un gobierno que reconoce su papel transformador. Su cultura, su voz y su trabajo son pilares de un Bolívar más fuerte y más humano”.

La programación ofrece conversatorios, talleres formativos, muestras artísticas, espacios de transmisión de saberes ancestrales y una feria artesanal y gastronómica que representa la diversidad que identifica al departamento.

La primera gestora social, Angélica Salas, también destacó el sentido humano de este encuentro. “Acercarnos a estas mujeres es acercarnos a la esencia de Bolívar. Expo Etnia es un espacio para escucharlas, apoyarlas y reconocer su aporte invaluable en nuestras comunidades”.

Con esta feria, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con la inclusión, el fortalecimiento del emprendimiento femenino y la protección de las tradiciones étnicas, reconociendo en estas mujeres un motor de transformación y desarrollo.

En el evento participan 25 grupos de artesanos y emprendedores, con oferta de accesorios, gastronomía y artesanías, destacándose estas últimas como una de las expresiones más representativas de la región.

Participantes

María Paula Meléndez, asesora de Etnia By Pelu, explicó que su labor es orientar a los clientes y acompañar a la representante del emprendimiento, brindando información sobre cada producto. Señaló que Etnia By Pelu, dedicada a la moda étnica y afro, nació en 2018 con el propósito de exaltar la identidad y cultura afrocartagenera. Tras una pausa durante la pandemia, retomó su actividad en 2022 y hoy cuenta con cinco sedes. Destacó además el apoyo de la administración en procesos que impulsan a mujeres emprendedoras, locales y extranjeras.

María Elizabeth Benítez Figueroa, empresaria de Marihel Accesorios, resaltó durante su participación la importancia de preservar las raíces y tradiciones que inspiran su trabajo artesanal, elaborado a mano con técnicas como crochet, ensartado y alambrismo. Agradeció a la Gobernación por promover espacios que fortalecen la cultura y el talento local.

Elizabeth Villarra Ruiz, propietaria de Confecciones Corozo, expresó su gratitud por participar en un espacio que no solo permite darle visibilidad a su marca, sino también destacar su compromiso con el medio ambiente, utilizando creativamente sobretela para elaborar productos que conectan sostenibilidad y moda.