Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Expo Etnia Bolívar te espera: un encuentro para celebrar el talento étnico femenino

Las puertas del Palacio de la Proclamación están abiertas para recibir a los visitantes que quieran apoyar a las mujeres bolivarenses

Expo Etnia Bolívar te espera: un encuentro para celebrar el talento étnico femenino

Expo Etnia Bolívar te espera: un encuentro para celebrar el talento étnico femenino

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, presenta Expo Etnia Bolívar 2025, un espacio que abre sus puertas a las mujeres negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas, brindándoles un escenario digno para compartir sus saberes, tradiciones y los proyectos que han construido con esfuerzo, creatividad y orgullo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Hasta hoy, el Palacio de la Proclamación se convierte en un punto de encuentro donde confluyen identidad, memoria y la fuerza emprendedora de estas mujeres que sostienen la vida comunitaria y preservan la riqueza cultural del departamento.

El gobernador Yamil Arana resaltó la esencia de esta feria: “Expo Etnia Bolívar es un homenaje a nuestras raíces y al papel fundamental de las mujeres en el desarrollo social y económico. Cada emprendimiento, cada historia, refleja su resistencia, su talento y su autonomía”, expresó.

El mandatario departamental también destacó que este encuentro marca un paso más en la construcción de un territorio más equitativo y consciente de su diversidad. “Nuestro compromiso es abrir más espacios como este, donde las mujeres étnicas puedan crecer, formarse, hacer visibles sus negocios y sentirse respaldadas por un gobierno que reconoce su papel transformador. Su cultura, su voz y su trabajo son pilares de un Bolívar más fuerte y más humano”.

La programación ofrece conversatorios, talleres formativos, muestras artísticas, espacios de transmisión de saberes ancestrales y una feria artesanal y gastronómica que representa la diversidad que identifica al departamento.

La primera gestora social, Angélica Salas, también destacó el sentido humano de este encuentro. “Acercarnos a estas mujeres es acercarnos a la esencia de Bolívar. Expo Etnia es un espacio para escucharlas, apoyarlas y reconocer su aporte invaluable en nuestras comunidades”.

Con esta feria, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con la inclusión, el fortalecimiento del emprendimiento femenino y la protección de las tradiciones étnicas, reconociendo en estas mujeres un motor de transformación y desarrollo.

En el evento participan 25 grupos de artesanos y emprendedores, con oferta de accesorios, gastronomía y artesanías, destacándose estas últimas como una de las expresiones más representativas de la región.

Participantes

María Paula Meléndez, asesora de Etnia By Pelu, explicó que su labor es orientar a los clientes y acompañar a la representante del emprendimiento, brindando información sobre cada producto. Señaló que Etnia By Pelu, dedicada a la moda étnica y afro, nació en 2018 con el propósito de exaltar la identidad y cultura afrocartagenera. Tras una pausa durante la pandemia, retomó su actividad en 2022 y hoy cuenta con cinco sedes. Destacó además el apoyo de la administración en procesos que impulsan a mujeres emprendedoras, locales y extranjeras.

María Elizabeth Benítez Figueroa, empresaria de Marihel Accesorios, resaltó durante su participación la importancia de preservar las raíces y tradiciones que inspiran su trabajo artesanal, elaborado a mano con técnicas como crochet, ensartado y alambrismo. Agradeció a la Gobernación por promover espacios que fortalecen la cultura y el talento local.

Elizabeth Villarra Ruiz, propietaria de Confecciones Corozo, expresó su gratitud por participar en un espacio que no solo permite darle visibilidad a su marca, sino también destacar su compromiso con el medio ambiente, utilizando creativamente sobretela para elaborar productos que conectan sostenibilidad y moda.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad