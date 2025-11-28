En María la baja Socializan proyecto de estufas para la zona rural

El acto se realizó en la sede de la institución educativa de Marquez, asistieron beneficiarios y funcionarios de la alcaldía municipal de María la baja.

Betsy Aislam Blanco, secretaria de Planeación, aseguró que estas estufas transforman al municipio de María la baja, con cero humo, energía limpio modernización hogares, cuidados de vida y promueven el desarrollo de las comunidades.

Por su parte funcionarios de FONOGE, expresaron que el objetivo del proyecto es sustituir las estufas tradicionales, las que serán entregadas e instaladas a comienzo del mes de enero del próximo año.

Dijeron también que estos estufas tienen una vida útil aproximada de diez años, constan de cuatro fogones, un asador, un horno y una chimenea de una altura de casi cinco metros de altura.

Finalmente sostuvieron que con las nuevas estufas los beneficiarios se ahorran el setenta por ciento de la leña que venían utilizando.