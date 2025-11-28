Ejército Nacional y aliados fortalecen el entorno escolar de 700 niños en Santa Rosa del Sur

Con el propósito de dignificar los espacios donde se forman los niños del Sur de Bolívar, el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º1 a través de su programa Fe en Colombia, el Batallón de Selva N.º48, la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur y los docentes de la IETA Alfredo Nobel – Sede La Floresta, hicieron entrega de la primera fase del proyecto de mejoramiento de la Institución Educativa.

Las acciones desarrolladas durante esta etapa responden a necesidades concretas de la comunidad. Los nueve murales institucionales ahora presentes en la Sede educativa buscan fortalecer valores, identidad y conciencia ambiental entre los estudiantes.

A esto se suma la entrega de insumos para la huerta escolar, una herramienta clave para enseñar producción sostenible y promover el aprendizaje práctico. Así mismo, dos sanitarios, fundamentales para garantizar condiciones de salubridad adecuadas para la población estudiantil.

Durante la jornada de cierre, la comunidad educativa junto a la Comisaría de Familia, participaron activamente en la socialización de los resultados. Docentes, padres y estudiantes compartieron sus experiencias y destacaron cómo estas mejoras aportan a un entorno más limpio, colorido y funcional, que invita al aprendizaje y fortalece el sentido de pertenencia.

El Ejército Nacional y las instituciones aliadas reiteraron su compromiso de continuar trabajando por la educación del Sur de Bolívar.