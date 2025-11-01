Desempleo en Ibagué se redujo hasta 11,4 % en el último trimestre

Ibagué

Más de 15.000 personas consiguieron trabajo en Ibagué durante el trimestre móvil julio–septiembre de 2025, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su más reciente informe. El desempleo bajó 2,7 puntos porcentuales, al pasar de 14,1 % a 11,4 %.

La Capital Musical de Colombia fue una de las ciudades donde más se redujo el desempleo durante el mencionado trimestre, junto con Pereira, Cali, Florencia y Villavicencio.

“Estos resultados y esta tendencia a la baja en el desempleo que hemos registrado a lo largo de 2025 evidencian que las estrategias que ejecutamos son exitosas: los Festivales del Camello, la Ruta de Empleabilidad, entre otras”, indicó Yenifer Jaramillo, directora de Emprendimiento, Fortalecimiento Empresarial y Empleo de Ibagué.

La funcionaria señaló que dos sectores impactados de manera directa por estas estrategias de la Alcaldía de Ibagué registraron aumentos en el número de personal ocupado: la industria manufacturera y el sector de alojamiento y servicios de comida.

En el primer sector se generaron 3.184 nuevos empleos, al pasar de 20.103 a 23.287 ocupados, un crecimiento del 15,8 %. En el segundo se crearon 1.092 nuevos puestos de trabajo, al pasar de 15.722 a 16.814, una variación del 6,9 %.

Pese a esto, Ibagué se mantiene en el top 5 de ciudades con mayor desempleo, solo por detrás de Quibdó (24,0 %), Riohacha (14,2 %) y Sincelejo (11,5 %).

Informalidad y jóvenes

Con respecto a la informalidad laboral, esta bajó 2,2 puntos porcentuales, al pasar de 50,5 % a 48,3 %, una de las mayores reducciones en el país junto con Riohacha, Cali y Florencia. En ese sentido, cabe destacar que el número de trabajadores por cuenta propia se mantuvo casi inalterado durante el trimestre.

“Es importante destacar que el número de trabajadores por cuenta propia no registró una variación significativa y, por otra parte, el número de empleados particulares —es decir, aquellos que tienen un contrato formal— aumentó de 113.061 a 124.909, una diferencia de 11.848 y un crecimiento del 10,4 % en comparación con el mismo periodo de 2024”, añadió la directora.

En cuanto al desempleo juvenil, correspondiente a la población entre 15 y 28 años, también hubo avances. Durante el mencionado trimestre disminuyó 3,6 puntos porcentuales, al pasar del 22,5 % al 18,9 %.