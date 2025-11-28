Desde Antioquia rechazan y lamentan el asesinato del oficial en Popayán

Medellín

Este jueves se reportó el asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda , orgánico de la Brigada contra el Narcotráfico N.º 3 en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca. El oficial fue atacado a tiros cuando se movilizaba en un vehículo hacia su residencia. Este hecho ha sido condenado y lamentado por varios sectores sociales, políticos y económicos , entre ellos el gobernador de Antioquia e Intergremial.

Andrés Julián Rendón en su cuenta de X le envió “un mensaje de solidaridad y afecto a la familia del oficial y al Ejército Nacional”; también aprovechó para recordar que se debe combatir a los grupos ilegales para evitar estos hechos.

Quien se sumó a estas voces de rechazo fue Intergremial Antioquia, que congrega a más de 30 gremios económicos en el departamento; desde allí también lamentaron el crimen del oficial y recalcaron que le dan un absoluto respaldo a las fuerzas militares y policía.

“Rechazamos de manera contundente el atroz asesinato de nuestros Héroes de la Patria, por el inhumano plan pistola que se lleva a cabo en el país por grupos terroristas y criminales. Estos actos demenciales dejan un gran dolor en sus familias, en la institución y en toda la sociedad”, manifiesta en un comunicado.

Según el gremio, esta situación se reporta por debilidad del Gobierno Nacional y por la suspensión de las operaciones militares; además, hace hincapié en que esta situación ha permitido el fortalecimiento de los grupos ilegales.

“Exigimos al presidente de la República tomar decisiones para ejecutar las acciones necesarias, para no permitir que se continúe atentando contra nuestra Fuerza Pública y la sociedad civil. Nuestros soldados y policías están maniatados a merced del terrorismo”.