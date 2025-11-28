Demandan decreto que crea comité para esclarecer violaciones a derechos humanos en estallido social

Colombia

El exministro de Defensa, Diego Molano, radicó una demanda ante el Consejo de Estado, en contra del decreto 1190 de 2025, que busca conformar el Comité de Expertos Ad hoc para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales, ocurridas entre 2019 y 2021 en Colombia.

Según advirtió Molano, esta normativa constituye un abuso de poder y una violación directa a la Constitución Política.

“Los demandantes advierten que el Gobierno está intentando recrear una JEP, con facultades inconstitucionales e ilegales para “investigar” a los soldados y policías que protegieron a los Colombianos durante el estallido social entre 2019 y 2021”.

Señala además el exministro que el Ejecutivo no tiene autoridad para investigar. Asegura que “las funciones de perseguir delitos y sancionar faltas son exclusivas de la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces”, e indica que al crear un Comité con estas atribuciones, “el Gobierno rompe la separación de poderes y desconoce el diseño constitucional del Estado”.

Agregó Molano en la demanda que fue radicada que el decreto ordena a las entidades públicas entregar “sin restricciones” información sensible al Comité, hecho que calificó como “un ataque directo al debido proceso, la intimidad y el hábeas data”.

Con esta demanda buscan además la suspensión inmediata y urgente del decreto, “al considerar que sus efectos podrían causar daños irreparables a los derechos fundamentales y al honor institucional de la Fuerza Pública”.