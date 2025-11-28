David Luna radica tutela para que se levante reserva impuesta a contrato de compra de aviones Gripen

Colombia

El precandidato presidencial, David Luna, radicó una tutela para exigir que el Gobierno levante la reserva impuesta la información relacionada con el contrato de compra de los aviones Gripen.

#RetoElecciones2026 El precandidato presidencial, David Luna (@lunadavid), radicó una tutela para exigir que el Gobierno levante la reserva impuesta la información relacionada con el contrato de compra de los aviones Gripen.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/2pgrdhbRta — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 28, 2025

Según indica el documento, con esta acción judicial Luna pide al juzgado que se ordene al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia de la República entregar copia del contrato que se firmó con la empresa Saab para la adquisición de aeronaves Gripen, junto con los estudios previos, análisis técnicos y económicos, soportes de la aprobación de vigencias futuras.

El precandidato solicita además que en caso de que las entidades accionadas consideren que alguna parte del contrato o de sus documentos de soporte está sometida a reserva por razones de defensa o seguridad nacional, “se ordene que dicha reserva sea justificada de manera concreta y específica, indicando la norma legal que la sustenta, su alcance y su duración”.

Pese a esto, exige que se entregue una versión pública de los documentos solicitados en la que “únicamente se protejan los apartes estrictamente necesarios”.

El ex senador David Luna pidió también que remita el contrato a la Contraloría y que si “aún no lo han hecho”, publiquen en sus sitios oficiales la versión pública del contrato junto con sus anexos, en cumplimiento del principio de publicidad y transparencia.