“Como gobierno siempre reconocimos la capacidad que tiene la ciudad de generar empleo”: Dumek Turbay

Durante el encuentro Hacia Dónde Va Cartagena, presentado por Prisa Media, el alcalde de la capital del Bolívar se refirió al fomento de la inversión en el sector turístico por parte de empresarios del continente y Europa con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a la población.

Dumek Turbay reconoció, además, la desigualdad y la cantidad alarmante de ciudadanos que se encuentran en estado de pobreza, señalando que por eso la ciudad trabaja en un nuevo plan de ordenamiento territorial que, junto al liderazgo de la comunidad local, el seguimiento de entidades públicas, la iniciativa del gobierno y la inversión privada, permitirán ofrecer mayor empleo y reducir drásticamente la brecha social de la ciudad amurallada.

A continuación, la entrevista completa: