Promover alianzas público-privadas, la clave de Camacol para impulsar el desarrollo de Cartagena

En el marco de Hacia Dónde Va Cartagena, el gerente de la Regional Bolívar se refirió a las estrategias que debe implementar la ciudad para aprovechar sus potencialidades.

Irvin Pérez, gerente de la Regional Bolívar de Camacol. | Foto: Caracol Radio

Irvin Pérez, gerente de la Regional Bolívar de Camacol estuvo presente en Hacia Dónde Va Cartagena, de Prisa Media. En ese escenario, Pérez indicó que para aprovechar la riqueza turística, reconocida internacionalmente, y la capacidad productiva de “La Heroica” es necesario afianzar las alianzas intersectoriales que promuevan proyectos más ambiciosos y aceleren su desarrollo.

Por otro lado, en materia de sostenibilidad, pidió al Estado emitir reglamentaciones estables y pertinentes para el territorio sobre el uso del suelo, que le permita al empresariado ejecutar proyectos a largo plazo, que generen progreso social y que sean, a la vez, responsables con el medio ambiente.

A continuación la entrevista completa:

