“Cartagena está recuperando su brillo y tiene una visión colectiva del futuro”: José Aguirre

Aguirre señaló que la articulación entre Estado y mercado es clave para un crecimiento sostenible y equitativo en Cartagena. | Foto: Caracol Radio

En el marco de Hacia dónde va Cartagena, organizado por Prisa Media, José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, aseguró que hoy la ciudad avanza con una visión compartida entre la Alcaldía, la Gobernación, las empresas y las fundaciones que ha permitido impulsar proyectos que transforman barrios, fortalecen la infraestructura y generan empleo.

Así mismo, destacó que Cartagena enfrenta retos que requieren dos vías de acción: una jalonada por el mercado, desde la inversión y el desarrollo económico; y otra guiada por el sector público y fundacional para resolver necesidades en agua, movilidad, conectividad y seguridad. “Si trabajamos de forma articulada, con el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario, Cartagena va a crecer con equidad y sostenibilidad”, afirmó.

Aquí la entrevista: