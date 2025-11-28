“El nuevo aeropuerto de Cartagena va a ser un catalizador de todas las industrias”: Óscar Delgado

En el marco de Hacia Dónde Va Cartagena, presentado por Prisa Media, Óscar Delgado, enfatiza que, más allá del crecimiento del sector turístico, el nuevo aeropuerto de la ciudad es una oportunidad para ampliar el mercado aprovechando la ubicación geográfica de la capital de Bolívar.

Para el gerente del proyecto, desde el plan de ordenamiento territorial, que se discute actualmente, la nueva infraestructura brindará oferta de empleo a los cartageneros que vivan cerca, convirtiendo a la obra en una oportunidad a largo plazo, tanto para el crecimiento industrial como laboral, permitiendo conectar directamente a la ciudad con el mundo.

A continuación, la entrevista completa: