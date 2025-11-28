“En Cartagena, donde hay problemas, hay oportunidades”: Teresa Margarita Londoño

Londoño destacó las iniciativas que transformarán la oferta turística de Cartagena y llamó a fortalecer la regulación ante el rápido crecimiento del sector. | Foto: Caracol Radio

Durante Hacia dónde va Cartagena, de Prisa Media, Teresa Margarita Londoño, secretaria de Turismo de la capital de Bolívar, afirmó que esta avanza con una serie de proyectos estratégicos que buscan ampliar la oferta turística más allá del centro histórico. Iniciativas como el Gran Malecón del Mar, el Distrito Creativo de Manga, el desarrollo del Nuevo Chambacú y nuevos espacios culturales y comunitarios buscan dinamizar los alrededores y ofrecer más escenarios para residentes y visitantes.

Paralelamente, señaló que el crecimiento acelerado del turismo ha generado desafíos que requieren respuestas del sector público, especialmente en regulación. Subrayó la necesidad de actualizar la política pública del Registro Nacional de Turismo para evitar desarrollos descontrolados y garantizar mayor información sobre nuevos proyectos, así como de reconocer la actividad marítima como parte del sector turístico para poder ejercer control.

Aquí la entrevista completa: