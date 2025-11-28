Cierre del malecón por alumbrado navideño

Cúcuta

Las autoridades de tránsito en Cúcuta anunciaron el cierre de la Avenida Libertadores para permitir a propios y visitantes disfrutar del encendido navideño que tiene como epicentro este sector de la ciudad de Cúcuta.

El secretario de ese despacho Johan Botello dijo a Caracol Radio que “el carril sur a norte se cerrará para permitir el flujo de visitantes que estarán presentes en ese evento social”.

Explicó el funcionario que el cierre comenzará desde la calle 16 en el barrio Los Caobos hasta la Calle 2 del barrio Colsag en inmediaciones del puente de Guadua".

Señaló el secretario que el cierre esta proyectado hasta la medianoche, teniendo en cuenta la programación especial que se tiene prevista con ocasión de esta fecha.

El funcionario no descartó que se puedan programar cierres nocturnos para permitir la visita de la ciudadanía a las áreas donde esta instalado el alumbrado navideño que en esta oportunidad tiene como temática cuentos infantiles.