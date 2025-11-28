Alcaldía de Cartagena y ANI trazan hoja de ruta para avanzar en proyectos concesionados de la ciudad

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres Yarzagaray, junto al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, adelantaron en la tarde de hoy una reuniónestratégica para hacer seguimiento a los compromisos y avances de los proyectos concesionados en la ciudad.

La modernización del aeropuerto internacional Rafael Núñez, la estructuración del proyecto de Iniciativa Privada (IP) Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias – IP CACI, ubicadoen el corregimiento de Bayuncay obras en corredores viales fueron uno de los principales puntosque se socializaron y que tendrán un seguimiento conjunto.

“Hoy reconocemos la gestión que viene adelantando la alcaldía de Cartagena en obras de infraestructura, usted está muy claro en las obras a cargo de la ANI y por eso hemos establecido unos consensos para sacar adelante esos proyectos concesionados y definimos una ruta de intervención para mejorar la calidad de vida de los cartageneros”, señaló Óscar Torres, presidente de la ANI.

Entre tanto el alcalde de Cartagena destacó los avances en los proyectos de ciudad y señaló que trabajarán de manera articulada para generar el desarrollo de la heroica. “Hemos revisado todos los temas desde el más sencillo al más complejo, hemos planteado en pocos días temas de mucho interés como la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, para que la comunidad escuche y encuentre respuestas a las inquietudes que hay, pero ratificando que gane Cartagena y su gente”, agregó Dumek Turbay, burgomaestre de la capital del departamento de Bolívar.