Aguas de Cartagena reporta contingencia por daño en tubería de agua cruda en el 40% de la ciudad

Aguas de Cartagena reporta contingencia por daño en tubería de agua cruda en toda la ciudad

Aguas de Cartagena informa a la ciudadanía que, durante el proceso de restablecimiento del servicio tras la finalización de la Parada Técnica, se presentó una avería imprevista en la tubería de 1.000 mm de agua cruda ubicada en el sector Henequén.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta situación obligó a la suspensión temporal del sistema de acueducto para aproximadamente el 40% de la ciudad.

Nuestros equipos técnicos especializados fueron desplegados de inmediato para atender la situación y adelantar las acciones necesarias para su reparación. Los tiempos de restablecimiento del servicio serán informados a la mayor brevedad.

Los barrios que no contarán con el servicio durante esta contingencia son:

Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, Urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Nuevo Paraguay, Paraguay, Las Lomas, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros, Urbanización El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla (sector El Progreso), La Campiña, Nuevo Bosque, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí, Clínica El Bosque, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, Vista Hermosa, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro, El Nogal, Ternera, San Fernando, Portal de San Fernando, Los Ciruelos, Urbanización Simón Bolívar, Urbanización Once de Noviembre, Urbanización Berlín, La Cárcel de Ternera, La Concepción, Urbanización Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo, Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de la Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Medellín, Urbanización Anita, las urbanizaciones y complejos habitacionales ubicados sobre la Vía al Mar, Arroyo de Piedra, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto Rey, Condominios Barcelona de Indias, Barceloneta, Portal de las Américas, Terranova, Serena del Mar, Mar Linda, San José de Los Campanos, Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Esperanza, Villa Juliana, 3 de Junio, edificaciones del Triángulo de Desarrollo, La Carolina, Portal de La Cordialidad, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de La Ceiba, Bosque de La Circunvalar, Villa Grande de Indias I, Villa Grande de Indias II, Villa Andrea, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II, Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, Portal de Alicante, Portal de La Terminal, Carioca Condominio, El Rodeo, El Pozón, Parque Heredia, Urbanización Asturias, Urbanización Parques de Bolívar, Barrio Nuevo, El Reposo, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I, La Esmeralda II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, Coomuldesecar, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno, Luis Carlos Galán, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, Villa Ángela, Nueva Colombia, Los Trupillos, El Progreso, Los Robles, Los Deseos, 18 de Enero, El Millo, Los Pinos, Henequén y Colinas de Betania.

Adicionalmente:

Amberes, Camino del Medio, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, La María, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Pablo VI I, Pablo VI II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, San Bernardo de Asís, San Francisco (sector Las Canteras), Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza sector Las Delicias, Torices y Armenia.

Otros sectores:

Urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, Terminal de Transporte, San José Obrero, Nuevo Porvenir, La Candelaria, Las Gaviotas, San Antonio (sector Olaya), Stella (sector Olaya), Los Alpes, Las Palmeras.

Sectores de Olaya: Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín.

Sectores específicos por delimitación:

• Bruselas: diagonal 22 a 26C y transversal 38 a 44C

• España: calle 26D a 29 y carrera 44A a 47

• El Bosque: diagonal 21B a transversal 48A–53

• El Bosque: Avenida Crisanto Luque a diagonal 22A, transversal 45A a 51A

• El Bosque: transversal 51B a 52B, Avenida Crisanto Luque a diagonal 22A

• San Isidro: calle del Pirata a diagonal 24 y transversal 52 a 54

• Zaragocilla: calle 27 a diagonal 29F

• Escallón Villa: carrera 56 a 58, Avenida El Consulado a Pedro de Heredia

• Los Calamares: manzanas 18 a 24, 26, 50 y manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62, 63

• San Pedro: Avenida El Consulado – canal Ricaurte – La Boquilla, entre calle 62A y 103