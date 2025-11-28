Aguas de Cartagena informa finalización de la contingencia por daño en tubería de agua cruda / JOSE MANUEL PEDRAZA

Aguas de Cartagena informa a la ciudadanía que la contingencia generada por el daño en la tubería de 1.000 mm de agua cruda, ubicada en el sector Henequén, fue superada. Los trabajos de reparación culminaron satisfactoriamente durante la madrugada de hoy, lo que permitió iniciar el restablecimiento del sistema.

Con la finalización de estas labores, comenzó el proceso gradual de restablecimiento del servicio de acueducto en las zonas donde se presentó ausencia del suministro.

En el día de hoy, Aguas de Cartagena revisará las condiciones de las viviendas afectadas que se encuentran cercanas a la rotura, con el fin de determinar las acciones de apoyo y acompañamiento que correspondan.