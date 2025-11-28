9 exmilitares llamados a juicio por tortura durante el holocausto del Palacio de Justicia

La Fiscalía General de la Nación emitió una resolución de acusación contra 9 exintegrantes del Ejército Nacional que estarían involucrados en estos actos durante este episodio de la historia del país.

La decisión se dio luego de que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió esta resolución por actos de tortura por parte de los entonces militares, que fueron señalados como sospechosos durante los hechos ocurridos. La mayoría de las víctimas fueron rescatados durante el intercambio de disparos y llevadas a la Casa del Florero y sedes de la Policía o militares para ser sometidas a estos actos de tortura y tratos crueles.

Exmilitares involucrados

Los militares en retiro que fueron llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura fueron: “mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Unidad de Inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional; coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, exintegrantes del B-2″.

Los elementos probatorios indican que dichos oficiales y suboficiales retirados, al parecer, estuvieron involucrados en trato cruel y degradante que recibieron las 11 personas trasladadas a las instalaciones, bajo el argumento de haber estado vinculados a la toma del Palacio.

Víctimas

Entre las víctimas del hecho, hay dos estudiantes de derecho que estaban visitando la instalación judicial y que lograron ser rescatados en medio de los disparos entre el M-19 y las autoridades, por lo que fueron llevados para ser interrogados bajo malos tratos y humillaciones antes de quedar en libertad.

Otro civil que fue victima de tortura era un funcionario de obras públicas que iba en un bus para Zipaquira, pero que fue detenido durante un retén y señalado de ser guerrilero, por lo que fue trasladado hasta la Escuela de Caballería del Ejército Nacional donde fue golpeado y llevado a la carcel La Modelo de Bogotá, permaneciendo 15 días privado de su libertad.

Esta decisión emitida por la entidad es de primera instancia, por lo que se procederá con todos los recursos legales con lo dispuesto en la Ley 600 de 2000.