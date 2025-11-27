Zambrano alza la voz: una jornada para decirle NO a la violencia contra la mujer

Bajo el cielo cálido de Zambrano, Bolívar, las calles amanecieron teñidas de color violeta, símbolo mundial de la lucha contra la violencia hacia la mujer. En este municipio del departamento, autoridades, organizaciones y ciudadanos caminaron juntos para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una jornada que buscó no solo sensibilizar, sino reafirmar el compromiso colectivo por un territorio libre de discriminación y agresiones.

Desde tempranas horas, instituciones municipales y líderes sociales se reunieron para abrir un espacio de diálogo y reflexión. El conversatorio sobre violencia basada en género y rutas de atención permitió que muchas mujeres conocieran, quizá por primera vez, los mecanismos de protección y acompañamiento disponibles. Historias, dudas y testimonios circularon con respeto, mientras profesionales orientaban sobre prevención, denuncia y acceso a la justicia.

A su alrededor, manos pintadas en un mural simbólico fueron dejando mensajes por la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres. Cada color parecía condensar una historia, un grito, un deseo colectivo de cambio. “Hoy nuestras huellas quedan aquí para recordarnos que ninguna mujer está sola. Este mural es la voz de todas”, expresó María Torres, líder comunitaria participante en la jornada.

Durante la actividad, la Policía Nacional, la Secretaría de Salud, la Comisaría de Familia, la Cruz Roja y la Fundación Afrofoma articularon esfuerzos para entregar material pedagógico, orientar a mujeres en riesgo y acompañar emocionalmente a quienes buscaban información o apoyo. La presencia institucional, cercana y pedagógica, fortaleció la confianza de la comunidad.

La jornada cerró con una caminata y una velatón, en la que el silencio se mezcló con la luz tenue de las velas, honrando la memoria de las víctimas y abrazando la esperanza de un futuro sin violencias. Las velas iluminaban los pasos mientras el pueblo avanzaba unido, reafirmando su compromiso social.

Al finalizar, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía en Bolívar, destacó la importancia de mantener estas iniciativas vivas en el territorio: “No puede haber paz verdadera mientras una mujer siga siendo víctima de violencia. Estamos aquí para acompañar, proteger y trabajar con la comunidad para que Zambrano sea un espacio seguro para todas”, señaló.

Los resultados obtenidos reflejaron el impacto de la jornada: mayor sensibilización ciudadana, fortalecimiento del trabajo interinstitucional, difusión de las rutas de atención y una participación activa que permitió visibilizar una problemática que exige acción constante.

En Zambrano, la luz de las velas no solo fue un homenaje; fue también un compromiso. Un mensaje claro de que, unidos, la violencia contra la mujer no tiene cabida.