Yeison Suárez le envió un mensaje a los hinchas del Junior: “El aliento de ellos será crucial”

Yeison Suárez, jugador del Junior de Barranquilla, habló en El VBar de Caracol Radio, donde analizó el partido frente a Nacional y agradeció a la hinchada por su apoyo, destacando las 30.000 boletas vendidas para el próximo encuentro ante el mismo rival. También se refirió al penalti que no fue sancionado, enviando un mensaje al respecto.

Suárez inició hablando sobre el empate con Nacional por la fecha 3 de cuadrangulares en suelo antioqueño: “El equipo fue a buscar los tres puntos, en ningún momento fuimos a buscar un empate; se dio así, pero salimos a proponer ante un gran rival como lo es Nacional y una cancha tan difícil como es la de Itagüí”.

Sobre la acción que causó revuelo en el partido de este miércoles, comentó: “Él, al comienzo estaba seguro de que era penal, pero desde el VAR le dicen que la jugada es afuera, pero él no quería ir a revisar ni nada. Pero me parece que hizo una gran actuación”.

“Queremos darle esa alegría tanto al hincha como a toda la región que, la verdad, siempre nos apoya. No va a ser fácil, pero seguramente la ilusión, después de que el equipo tenga esas ganas, ese espíritu competitivo, seguramente vamos a estar más cerca de conseguir lo que queremos”, señaló sobre la ilusión de ser finalista de la Liga Colombiana.

Prosiguió: “La idea era sumar los 6 puntos, pero sabemos que esos partidos son muy complicados, tanto de local como de visitante, partidos muy cerrados como 1-0 o quedan empatados, pero bueno, nosotros queríamos ganar de a 3 y no se consiguió, pero es un gran resultado siempre y cuando acá en Barranquilla hagamos valer esa localía con nuestra gente”.

Por último, Yeison Suárez le envió un mensaje a la hinchada para que asistan al partido nuevamente con Nacional: “El apoyo de la gente es muy importante. Ya 30.000 boletas, es algo muy positivo; el aliento de ellos será crucial; eso prima el buen rendimiento que ha tenido el equipo en estas finales”.