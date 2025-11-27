Sicariato en el barrio El Nazareno en contra de un hombre con antecedentes

La víctima fue identificada como Brayan Mendoza Cienfuegos, de 23 años, natural de Cartagena, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba en vía pública, cuando llegó un sujeto como parrillero de una motocicleta, desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

El occiso presentaba cinco anotaciones judiciales por los delitos de hurto (2020) y porte ilegal de armas de fuego (2023, 2024).

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.