Sanción del CNE a campaña “Petro Presidente” confunde al elector: senador Lidio García

Desde el Foro “Los Grandes Desafíos del Sector Energético” organizado por Acolgen en Cartagena, el presidente del Congreso Lidio García, se refirió a la sanción impuesta a la campaña “Petro Presidente”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para el senador bolivarense, el Consejo Nacional Electoral tuvo un tiempo prudente para tomar estas decisiones y comunicarlas ahora, solo genera, según él, confusión entre los votantes y tensión en el proceso electoral.

“Esa sanción debió ser en unos tiempos de pronto un poco más elegantes, un poco menos agresivos ad portas de unas elecciones. Yo creo que eso los va a convertir en unas víctimas y eso genera más oportunidades para ellos”, manifestó el legislador al término del evento.

Es importante señalar que la medida, aplica para el gerente de la campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aidee Mogollón.