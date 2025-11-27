Salarios instructor del SENA 2025 ¿Cuántas horas tiene que trabajar? Escala salarial y más

El SENA dio inicio a inscripciones del “banco de instructores”, uno de los portales más conocidos para aplicar a una oferta de trabajo. De esta manera, varios colombianos se han postulado para ser parte del centro educativo. El objetivo principal es dictar clases de acuerdo con cada perfil y temáticas que ofrece la institución.

Acá le contamos más detalles para postularse y conocer cuánto se le paga a un instructor.

Así puede postularse al banco de instructores 2025

Se debe tener en cuenta que las vacantes a las que se están vinculando se deben hacer por un único canal oficial: la Agencia Pública de Empleo del SENA. Siga este paso a paso para aplicar de manera gratuita y fácil:

Inicie el proceso ingresando a la plataforma oficial: https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx

Diríjase al apartado identificado como “personas” e ingrese con sus credenciales . Si aún no está inscrito, proceda con la opción de registro de hoja de vida.

. Si aún no está inscrito, proceda con la opción de registro de hoja de vida. Una vez este dentro del sistema, ubique y seleccione la opción “ Banco de Instructores”.

Utilice los filtros disponibles para delimitar los perfiles que cumplen sus características y haga clic en “buscar”.

y haga clic en “buscar”. Analice detenidamente todos los detalles y requisitos exigidos por la vacante de su interés.

de su interés. Seleccione el perfil deseado, confirme la postulación y cargue toda la documentación de soporte requerida.

toda la documentación de soporte requerida. Haga clic en “guardar y continuar” tras adjuntar los documentos. Finalmente, revise el resumen de la inscripción y complete el proceso.

Salarios instructor del SENA 2025: tabla según escala

Según el decreto 599 del 2025, articulo 3, el salario que quedó estipulado desde el 1 de enero del presente año, este se basa con la escala de asignación básica para los diferentes grados del empleo de instructor. Es decir, el salario dependerá en que rango quede, evaluando componentes como la experiencia nivel educativo, capacidades técnicas, capacidades pedagógicas y resultados de evaluación.

Asimismo, tenga en cuenta la siguiente tabla: