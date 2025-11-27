Rechazan otra tutela que pretendía revivir comité de firmas de Daniel Quintero

Registraduría rechaza recurso de apelación de Daniel Quintero: mantiene negativa a su inscripción // Caracol Radio

Un juzgado de Bogotá rechazó por improcedente una tutela con la que Daniel Quintero buscaba revivir el comité de firmas para inscribir la precandidatura presidencial para 2026.

La tutela contra la Registraduría alegaba una supuesta vulneración a los derechos fundamentales de Daniel Quintero —igualdad, debido proceso y el derecho a elegir y ser elegido porque le negaron la inscripción por firmas para aspirar a la Presidencia.

Sin embargo, fue rechazada porque fue otra persona quien interpuso la tutela y no el propio Daniel Quintero.

Rechazan tutela que pretendía revivir comité de firmas de Daniel Quintero

Para que ello sea válido, debió acreditar la razón de la imposibilidad de Quintero para acudir directamente y como ello no ocurrió, a tutela pierde validez.

“Es por todo lo expuesto que se negará el amparo deprecado, al encontrar que la acción constitucional que nos ocupa no es procedente en virtud del principio de legitimación en la causa por activa, ello en razón a que no se indicó ni se demostró siquiera sumariamente la imposibilidad del accionante Daniel Quintero Calle para acudir a la acción de tutela directamente para la protección de sus propios derechos fundamentales”.