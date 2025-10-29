Daniel Quintero interpone tutela contra la Registraduría por impedirle recoger firmas para su comité

El camino hacia la Presidencia del exalcalde de Medellín, no ha sido para nada fácil, pues ha estado marcado por problemas para su inscripción, la renuncia a la consulta del Pacto Histórico y las incognitas sobre el aval del partido.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle interpuso una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil. La demanda, a la que tuvo acceso exclusivo Caracol Radio, alega que la entidad le ha impedido injustificadamente la inscripción del comité promotor del grupo significativo de ciudadanos “Reset total contra el narco y los corruptos”, paso crucial para habilitar la recolección de firmas que avalen su aspiración presidencial.

Frente a lo que califica como “barreras no previstas en la ley”, el excandidato no solo busca la protección inmediata de sus derechos políticos, sino que ha solicitado medidas cautelares de urgencia.

A través de estas, pide a un juez que ordene de manera inmediata a la Registraduría registrar el comité promotor, habilitar el sistema para la recolección de apoyos y, de manera excepcional, extender el plazo máximo para la entrega de firmas, argumentando que las demoras institucionales han consumido un tiempo irrecuperable del calendario electoral.