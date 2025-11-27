ProClúster 2025: el poder de la articulación estratégica para la competitividad caribeña

La Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su liderazgo en el Caribe colombiano con la realización de ProClúster 2025 – Caribe Competitivo, el gran encuentro empresarial que tendrá lugar el jueves 4 de diciembre en el Centro de Convenciones de Cartagena. Este evento emblemático consolida a la ciudad como referente de innovación, conexión empresarial y desarrollo económico en la región.

ProClúster 2025 se proyecta como la plataforma clave para visibilizar los avances y resultados de los seis clústeres estratégicos de la región: Marítimo, Mantenimiento Competitivo, Petroquímico-Plástico, Energía, Experiencias Culturales y Turismo MICE. A través de una agenda de alto nivel, el evento abordará la colaboración empresarial como motor de la competitividad territorial, los desafíos y oportunidades del Caribe colombiano, así como debates sobre integración de cadenas de valor, sostenibilidad, innovación y la proyección de Cartagena como epicentro de negocios en el Caribe.

Para la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña, “ProClúster es más que un evento: es una plataforma que demuestra que la competitividad del territorio se fortalece cuando las empresas trabajan de la mano, cuando el sector público y privado se encuentran y cuando los sectores estratégicos se articulan para generar desarrollo sostenible”.

La Cámara de Comercio de Cartagena destaca que Colombia ocupa el segundo puesto entre los 24 países de la región en extensión territorial, tamaño de economía y exportaciones, superando a México. Esto evidencia el potencial para capitalizar nuevas oportunidades de negocio y posicionar a las empresas del Caribe colombiano en mercados globales.

Como novedad, ProClúster 2025 contará con una exclusiva rueda de negocios diseñada para facilitar la interacción entre miembros de los clústeres, empresas ancla, compradores nacionales y aliados estratégicos, en alianza con la Alcaldía de Cartagena de Indias, reforzando la visión de una ciudad competitiva e internacionalizada.

De esta manera, ProClúster 2025 invita a los líderes empresariales, gremios, academia y entidades públicas y privadas a sumarse a la construcción de una región más innovadora, conectada y sostenible, reafirmando el compromiso de la Cámara de Comercio de Cartagena con el desarrollo y la competitividad del Caribe.