Portugal se coronó campeón del Mundial Sub-17 por primera vez tras vencer a Austria

Gracias al gol de Anísio Cabral, una de las sensaciones del torneo, Portugal venció a Austria (1-0) en la final del Mundial de Catar y se proclamó campeona de la categoría por primera vez en su historia.

El director técnico de Benfica, José Mourinho, tiene una joya en club portugués. A sus 17 años, Anísio Cabral ha demostrado durante toda la Copa del Mundo 2025 que en cualquier momento podría dar el salto a la elite. No sería extraño que en los próximos años empezara a gozar de alguna oportunidad de quien un día fue entrenador del Real Madrid.

Cabral fue el encargado de que Portugal por primera vez en su historia un Mundial sub-17 se coronara campeón del campeonato. La firmó en la primera parte, con la intervención del VAR, que decidió a su favor cuando el árbitro consultó si remató en fuera de juego un centro desde la banda derecha de Cunha Duarte.

Fue su acierto número siete del Mundial, solo uno menos de los que firmó Johannes Moser, la otra estrella del torneo. El austríaco perdió el duelo final de goleadores y, aunque ganó la Bota de Oro, no consiguió el trofeo más importante, el título con el que se habría acreditado como campeón.

Austria intentó igualar el compromiso en el minuto 85, cuando Daniel Frauscher intentó un remate desde fuera del área, pero la pelota se estrelló contra el palo derecho de la portería defendida por Romário Cunha.

Anísio, con su gol, coronó a su selección, que hasta este jueves 27 de noviembre tenía como mayor logro un tercer puesto en la edición que se disputó en Escocia en 1989.