Nuevo récord de inscritos a la oferta académica de la ESAP para el 2026

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés, cerró inscripciones para el primer semestre de 2026 con la cifra más alta de solicitudes: 1.069 aspirantes a entrar a los programas de pregrado en Administración Pública Territorial (APT) y a los posgrados de Maestría en Administración Pública y de Especialización en Proyectos de Desarrollo, abiertos en Cartagena, Montería, Sincelejo, Mompox y El Carmen de Bolívar.

De este total, 897 quieren empezar a cursar el programa de Administración Pública Territorial y 172 buscan formación en los posgrados, lo que consolida un crecimiento sostenido frente a los dos periodos académicos de 2025. En comparación con el semestre que está terminando, los inscritos de pregrado aumentaron un 17,8 % (de 754 a 897), mientras que los inscritos en posgrados crecieron un 38,7 % (de 124 a 172).

La Territorial también constató un incremento notable en el interés general por la oferta, reflejado en las preinscripciones y consultas registradas durante el proceso. «Este nuevo récord de inscritos es el resultado del trabajo articulado que venimos adelantando con los territorios, visitando municipios, fortaleciendo la divulgación y acercando la ESAP a la ciudadanía», señaló Karina Martínez Viloria, directora territorial. «Cada vez más personas confían en nuestros programas y encuentran en la Escuela una oportunidad real para acceder a educación superior con enfoque territorial y vocación de servicio al país», agregó.

La Dirección Territorial invitó a la comunidad a continuar atenta a las próximas convocatorias a través de los canales oficiales de la ESAP, donde se publica información detallada sobre inscripciones, requisitos y programación académica. Asimismo, recordó que la entidad mantiene una oferta permanente de formación gratuita y continua, dirigida a estudiantes, servidores públicos y ciudadanía interesada en fortalecer sus capacidades para la gestión pública y el desarrollo regional.