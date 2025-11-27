Millonarios anuncia la salida de un extranjero para la temporada 2026

Millonarios anuncia la salida de un extranjero para la temporada 2026n. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

Millonarios continúa conformando su nómina para la temporada 2026, periodo en el que disputará los torneos locales con la ilusión de sumar títulos a sus vitrinas y está a la espera de si participará o no en la Copa Sudamericana.

Es por lo anterior que el cuadro bogotano ya anunció la contratación de Carlos Darwin Quintero y está muy cerca de llegar a un acuerdo con Once Caldas por Mateo García. Por otro lado, en cuanto a salidas, ya se acordó el adiós de Néiser Villarreal, que se unirá al Cruzeiro.

Todos estos movimientos se han venido acordando no solo entre la junta directiva y el cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres, sino que también ha entrado en escena Ariel Michaloutsos, nuevo director deportivo de la institución.

“Encontré un grupo humano que se lo puede mejorar más todavía y se puede armar una estructura sólida para lo que viene. Millonarios necesita mejorar en la calidad de jugadores que se pongan la camiseta del club, se va a construir en el tiempo. A veces con el fútbol haces las cosas bien y eso no funciona, es perdonable, pero lo que no se puede hacer es improvisar”, fueron las primeras palabras del argentino.

Bruno Sávio no es más jugador de Millonarios

La segunda salida de Millonarios para la temporada 2026 es la de Bruno Sávio, mediocampista brasileño que había llegado este año a las toldas azules.

A través de un mensaje en redes sociales, el equipo confirmó la noticia: “Millonarios FC Informa que ha rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Bruno Sávio. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros”.

▶️ Millonarios FC Informa que ha rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Bruno Sávio. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros. pic.twitter.com/QiDXpl1mCu — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 27, 2025

Sávio llegó al club el pasado mes de julio, luego de un brillante paso por Bolívar de La Paz. Aunque se generó mucha expectativa con su llegada, las lesiones y el bajo nivel le impidieron tener regularidad.

Tan solo jugó seis partidos, repartidos en 144 minutos en cancha. No marcó ni asistió, pero sí recibió tres cartulinas amarillas. Aunque le quedaban seis meses contrato, ambas partes acordaron finalizar su vínculo.