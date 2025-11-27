Mecánico de motocicletas fue asesinado por un sicario en Bayunca

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el corregimiento de Bayunca en la Invasión 14 de Enero.

La víctima fue identificada como Lionard Moreno Blanco, de 46 años de edad, natural de Cartagena, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba en un taller de arreglo de motocicletas, cuando llegó un sujeto, desenfunda un arma de fuego y dispara en repetidas ocasiones.

El occiso presentaba tres anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir (2013, 2019), porte ilegal de armas de fuego (2013) y fuga de presos (2023).

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.