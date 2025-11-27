La geopolítica y sus desafíos: un análisis necesario para entender el rumbo de Colombia en 2026

La geopolítica será uno de los ejes centrales de Visión 2026 de Prisa Media, un espacio que busca analizar los retos que marcarán el rumbo del país en un contexto global cambiante. Hoy, las tensiones internacionales, las disputas de poder y la reconfiguración de alianzas obligan a Colombia a revisar su posición en el escenario mundial.

Actualmente, el país enfrenta desafíos que exigen una política exterior más clara y estratégica. La presión migratoria, las relaciones con potencias globales, la competencia económica internacional y los cambios en la seguridad regional son factores que impactan directamente las decisiones del Estado y requieren una visión de largo plazo.

La geopolítica también se ha convertido en un elemento clave para entender cómo estas dinámicas internacionales influyen en aspectos internos: estabilidad económica, gobernabilidad, seguridad territorial y proyección de desarrollo. Examinar estas conexiones es fundamental para anticipar riesgos y aprovechar oportunidades que definirán el rumbo del país en 2026.

Este análisis hará parte de Visión 2026 de Prisa Media, que se llevará a cabo el 3 de diciembre en el Country Club de Bogotá, un espacio donde se discutirán las tendencias que influirán en Colombia durante el próximo año. Siga todo el cubrimiento a través de nuestras plataformas digitales.