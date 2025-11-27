Inició intervención en cementerio de Jardín; esperan recuperar 12 cuerpos de personas desaparecidas

Jardín- Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas informó que inició la primera fase de la intervención en el cementerio del municipio de Jardín Suroeste de Antioquia con la intención de ubicar cuerpos de personas desaparecidas en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Suroeste Antioqueño.

Según la entidad, esta es la primera vez en la historia que se realiza esta actividad en ese camposanto donde se especula que están los doce cuerpos de recolectores de café de Antioquia y otras regiones del país que fueron asesinados en el marco del conflicto armado en la subregión.

“Ocho de los cuerpos que serán recuperados, en esta primera fase, corresponderían a personas de otros municipios de Antioquia y de algunos departamentos de Colombia, que llegaron al suroeste antioqueño para trabajar como recolectores de café y que fueron víctimas de hechos de desaparición. Los demás serían personas dadas por desaparecidas en medio de las hostilidades”, manifiesta la entidad en un comunicado.

En este camposanto de Jardín, según la investigación humanitaria y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda, existe un universo de 26 sitios de interés forense; de estos, 25 son bóvedas individuales y el otro es un osario. Esta primera intervención se realizará en tres fases.

“La intervención de este cementerio respondiendo a la solicitud de líderes de la comunidad que aportaron datos para caracterizar el camposanto y orientar posibles identidades de los cuerpos allí inhumados”.

Finalmente, la entidad solicita a las familias que tengan personas desaparecidas que crean que sus parientes puedan estar en el cementerio Jardín acercarse al camposanto a realizar la solicitud y aportar el ADN. La recepción de solicitudes irá hasta el 27 de noviembre, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.