Grupo Argos recibió $493.000 millones producto de la recompra de acciones de Cementos Argos

Colombia

El pasado viernes, 7 de noviembre, finalizó el periodo de aceptaciones para la readquisición de acciones de Cementos Argos, proceso que se enmarca en la solicitud de Grupo Argos de poner en consideración de la Asamblea de Accionistas de la compañía cementera realizar la distribución de parte de los beneficios obtenidos tras la desinversión en Summit Materials. Cabe recordar que todo este proceso fue solicitado en septiembre de 2025.

¿Cuánto representó para Cementos Argos la venta de la participación en Summit Materials?

La venta de la participación en Summit Materials representó para Cementos Argos un valor en efectivo cercano a USD 2.875 millones, adicionales al valor generado en 2024 por la combinación de los activos de Argos USA con esta compañía.

En total, Cementos Argos recibió por estas dos transacciones, la combinación con Summit Materials y la posterior venta a Quickrete, un valor aproximado de USD 4.100 millones.

¿Cómo se ejecutó el programa?

El programa se ejecutó a un precio de COP 13.659 por acción de Cementos Argos y contó con la participación de accionistas institucionales e individuales, reflejando la confianza del mercado en la estrategia de largo plazo de Cementos Argos y de su matriz, Grupo Argos.

La operación refuerza el compromiso de Grupo Argos con una gestión disciplinada del capital, que busca equilibrar solidez financiera y retorno sostenible a los inversionistas.

Grupo Argos participó del mecanismo y recibió ingresos de caja por COP 493.000 millones, que destinará a disminuir su endeudamiento neto, otorgándole mayor flexibilidad financiera para continuar ejecutando su estrategia.

¿En qué se enmarca la iniciativa?

Esta iniciativa se encuentra alineada con programas como Sprint, de Cementos Argos, y EnergizarC, de Celsia, que han aportado a fortalecer el precio de la acción de las compañías listadas de Grupo Argos, incrementar su rentabilidad, optimizar la estructura de capital y promover la creación de valor para los accionistas a través de acciones como la reducción de deuda, la mejora en la liquidez de las acciones y la focalización en los negocios de materiales de construcción e infraestructura