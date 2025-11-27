Ministerio de Defensa decreta ascenso de 33 oficiales de las Fuerzas Militares

El Ejército Nacional realizará la ceremonia de ascensos de algunos generales para aplicar algunos cambios de cara a 2022 / Diego Pineda

El Gobierno Nacional expidió un decreto mediante el cual asciende a 33 oficiales de las Fuerzas Militares, luego de que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa recomendara de manera unánime sus promociones al grado inmediatamente superior.

Los ascensos tendrán efecto a partir del 1 de diciembre de 2025, y deberán recibir la aprobación del Senado de la República, conforme a la Constitución y al Decreto Ley 1790 de 2000.

Las recomendaciones se formalizaron en el Acta 7 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (3 de septiembre de 2025), el Acta 8 de la Armada Nacional (4 de septiembre de 2025) y el Acta 8 del Ejército Nacional (3 de octubre de 2025).

Ascendidos al grado de General o Almirante

1. Harry Ernesto Reyna Niño

2. Carlos Fernando Silva Rueda

Ascendidos al grado de Mayor General o Vicealmirante

1. Raúl Fernando Vargas Idárraga

2. Walther Adrián Giraldo Jiménez

3. Carlos Enrique Carrasquilla Gómez

4. Federico Bocanegra Bernal

5. José Bertulfo Soto Sánchez

6. Juan Francisco Santiago Manuel José Mosquera Dueñas

7. Rafael Olaya Quintero

8. Ádilson Nevard​o Bueno Pineda

9. Edgar Alexander Salamanca Rodríguez

10. Norman Iván Cabrera Martínez

11. Carlos Hernando Oramás Maldonado

12. Fernando Correa Duque

Ascendidos al grado de Brigadier General o Contralmirante

1. José Luis Esparza Guerrero

2. Juan Pablo Pinilla Acosta

3. Nelson Ricardo Fernández Rojas

4. Diego Jaramillo Muñoz

5. Jorge Mario Aguirre Martínez

6. Edgar Rodríguez Pérez

7. Javier Humberto Cómbita Guzmán

8. César Augusto Suárez Giraldo

9. Gabriel Andrés Maje Gómez

10. Alex Jéfferson Mena Mena

11. William Roberto Medina Dial

12. Hair Ardila Robles

13. John Henry López Mejía

14. Gustavo Adolfo Navarro Carrascal

15. Evert Andrés Mejía Giraldo

16. Darío Eduardo Sanabria Gaitán

17. Jorge Andrés Henao Bohórquez

18. Rafael Leonardo Callamand Andrade

19. Jaime Leonardo Montañez Torres