Ministerio de Defensa decreta ascenso de 33 oficiales de las Fuerzas Militares
Conozca el nombre de los militares que fueron promovidos por unanimidad de la Junta Asesora.
JUSTICIA
El Gobierno Nacional expidió un decreto mediante el cual asciende a 33 oficiales de las Fuerzas Militares, luego de que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa recomendara de manera unánime sus promociones al grado inmediatamente superior.
Los ascensos tendrán efecto a partir del 1 de diciembre de 2025, y deberán recibir la aprobación del Senado de la República, conforme a la Constitución y al Decreto Ley 1790 de 2000.
Las recomendaciones se formalizaron en el Acta 7 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (3 de septiembre de 2025), el Acta 8 de la Armada Nacional (4 de septiembre de 2025) y el Acta 8 del Ejército Nacional (3 de octubre de 2025).
Ascendidos al grado de General o Almirante
1. Harry Ernesto Reyna Niño
2. Carlos Fernando Silva Rueda
Ascendidos al grado de Mayor General o Vicealmirante
1. Raúl Fernando Vargas Idárraga
2. Walther Adrián Giraldo Jiménez
3. Carlos Enrique Carrasquilla Gómez
4. Federico Bocanegra Bernal
5. José Bertulfo Soto Sánchez
6. Juan Francisco Santiago Manuel José Mosquera Dueñas
7. Rafael Olaya Quintero
8. Ádilson Nevardo Bueno Pineda
9. Edgar Alexander Salamanca Rodríguez
10. Norman Iván Cabrera Martínez
11. Carlos Hernando Oramás Maldonado
12. Fernando Correa Duque
Ascendidos al grado de Brigadier General o Contralmirante
1. José Luis Esparza Guerrero
2. Juan Pablo Pinilla Acosta
3. Nelson Ricardo Fernández Rojas
4. Diego Jaramillo Muñoz
5. Jorge Mario Aguirre Martínez
6. Edgar Rodríguez Pérez
7. Javier Humberto Cómbita Guzmán
8. César Augusto Suárez Giraldo
9. Gabriel Andrés Maje Gómez
10. Alex Jéfferson Mena Mena
11. William Roberto Medina Dial
12. Hair Ardila Robles
13. John Henry López Mejía
14. Gustavo Adolfo Navarro Carrascal
15. Evert Andrés Mejía Giraldo
16. Darío Eduardo Sanabria Gaitán
17. Jorge Andrés Henao Bohórquez
18. Rafael Leonardo Callamand Andrade
19. Jaime Leonardo Montañez Torres