En Saboyá, con el presupuesto para bienestar animal, se pagará el salario de los concejales

Sorprendidos quedaron los defensores de animales ante las decisiones tomadas recientemente por parte de la Administración Municipal y los concejales.

“Tenían 10 millones de pesos destinados para el cuidado y protección de los animales y como este año le incrementaron a los concejales el sueldo de las sesiones, supuestamente la alcaldía no tenía para pagarles. Entonces, lo que hicieron fue trasladar esos 10 millones de pesos para poder pagarle a los concejales el incremento que les hicieron”. Dijo Vivian Nieto, representante legal de la fundación de protección animal Mi Mejor Amigo.

En el proyecto de acuerdo por medio del cual se realizan traslados de recursos al presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Saboyá, Boyacá, para la vigencia fiscal del año 2025 y se dictan otras disposiciones, se exponen lo concerniente para el traslado presupuestal de los 10 millones llamado Servicio para las Comunidades Sociales y Personales, CGP, PGR, LRN, Gobierno Territorial, Fortalecimiento, Convivencia y Seguridad Ciudadana, Servicio de Atención Integral a la Fauna, Implementación de Estrategias para la Protección Animal.

“Esto es una burla completa para el bienestar animal teniendo en cuenta el poco presupuesto y también las pocas acciones que se han adelantado en este municipio que tiene una problemática muy grave de salubridad pública y de animalitos en condición de calle. En el parque, en los barrios, absolutamente en todo lado, los animalitos están desprotegidos, están sin esterilizar”. Aseveró.

Y es que durante este año, se han esterilizado apenas a 153 animales, lo que no se estipula como esterilización masiva. Sin embargo, recientemente, de manera voluntaria, en un sólo día, se adelantó una jornada en la vereda San Isidro en la que se esterilizaron 80 animales.

“Esperamos que los concejales para el año 2026, aprueben no sólo 10 millones de pesos, sino sean 60 ó 70 millones, que hagan jornadas de esterilizaciones masivas, jornadas de sensibilización, jornadas de educación, de adopción y que cuenten sobre todo con los activistas del municipio, que son los que hacen realmente la labor.

Ellos pudieron haber hecho traslados presupuestales, de otros rubros, no es justo que se hayan hecho 153 esterilizaciones en todo el año, aquí urge la implementación de políticas de bienestar animal así como la voluntad de los mandatarios para sacar adelante proyectos que beneficien no solo a los animalitos sino a la comunidad en general”, Finalizó Vivian.

Con la aprobada Ley Ángel, los mandatarios municipales tienen la posibilidad de garantizar el cumplimiento de normas que propendan por el bienestar animal. Con voluntad de los alcaldes, se puede lograr el aumento de animales en condición de calle, a través de la destinación de recursos para el bienestar animal.