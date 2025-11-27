En Cartagena cuatro personas vinculadas a casos de hurto fueron enviadas a la cárcel

Fiscales de la Seccional Bolívar presentaron ante jueces con funciones de control de garantías a cuatro personas quienes, en hechos independientes, habrían hurtado de manera violenta a dos ciudadanos y elementos de un establecimiento comercial.

• Estefany Andreina Rodríguez Perdomo y Kennedy Chanil Jiménez Pérez estarían implicados en el hurto de una cadena de oro avaluada en más de 9 millones de pesos a un argentino. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre cuando el turista caminaba por el barrio Getsemaní y fue abordado, al parecer, por los procesados para aplicarle aerosol en el rostro. Con el apoyo de la ciudadanía las dos personas fueron retenidas y entregadas a la Policía Nacional. En su poder les fue encontrada la joya.

• Asimismo, fue judicializado Jhon Fredy Serrano Santoya, presunto autor material de un hurto cometido el pasado 22 de noviembre en el sector de Paseo Bolívar. El procesado con una pistola habría intimidado a un ciudadano que se encontraba a las afueras de un establecimiento comercial para quitarle sus pertenencias. Poco después fue capturado por la Policía, quienes encontraron en su poder el arma de fuego presuntamente usada para el atraco.

• Finalmente, por hechos registrados el pasado 7 de noviembre en el barrio Loamador, fue asegurado Jefferson Manuel Herrera Bermúdez quien se cree, ingresó de manera violenta a un establecimiento de venta de autos usados, y se habría apropiado elementos de valor. El procesado fue capturado mientras huía con una impresora, celulares, ventiladores y dinero en efectivo.

La Fiscalía imputó a los investigados, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que ninguno aceptó. Los procesados deberán cumplir las medidas de aseguramiento en centros carcelarios.