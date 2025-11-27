Empresa colombiana pasó de administrar edificios a operar activos por USD 200 millones en EE.UU.

HSG Synergy pasó de administrar edificios residenciales en Bogotá a convertirse en el operador integral de un portafolio de 500 inmuebles valorados en USD 200 millones en Estados Unidos, exportando desde Colombia servicios de administración, mantenimiento, proyectos y analítica para constructoras y fondos de inversión.

En 2014, esta firma llevaba las cuentas, las asambleas y el día a día de algunos edificios residenciales en Bogotá. Una década después, esa misma compañía coordina, desde Colombia, la operación de decenas de comunidades y proyectos en el país y de un portafolio de más de 500 inmuebles valorados en USD 200 millones en Estados Unidos, trabajando de la mano con constructoras y fondos de inversión.

Lo que cambió en el camino no fue solo el tamaño del portafolio, sino el modelo. Hoy la organización no se define como una administración tradicional, sino como un operador integral de activos inmobiliarios: una firma que toma responsabilidad sobre la operación completa de los activos, desde la experiencia del residente hasta los indicadores que mira el inversionista.

A diferencia de una administración tradicional, la compañía opera como un solo sistema integrado que combina asset, property management, facility management y analítica avanzada, aplicado a segmentos específicos: propiedad horizontal y proyectos provisionales en Colombia, y portafolios multifamily y single-family rentals (SFR) en Estados Unidos. Esta integración se apoya en procesos estandarizados, una plataforma tecnológica interna desarrollada por HSG que da trazabilidad a la operación y equipos especializados por tipo de activo y país, capaces de ejecutar y leer los mismos indicadores en dos mercados al tiempo.

En Colombia, la compañía administra comunidades residenciales y proyectos de gran escala, opera activos corporativos y parques empresariales, y coordina obras y sistemas de seguridad electrónica por miles de millones de pesos al año. Su especialización en etapas provisionales de constructoras la pone en el centro de uno de los momentos más sensibles del negocio inmobiliario: la entrega de los inmuebles y los primeros años de vida del proyecto, cuando cualquier error puede afectar la reputación de la marca y la recomendación de los compradores.

“Nuestro producto no es el edificio, es la operación que lo hace funcionar todos los días”, afirma Carlos Cuellar, CEO de HSG “Las constructoras y los fondos necesitan ver sus activos como un portafolio vivo, con datos y procesos que se cumplen en cualquier ciudad. Que hoy podamos operar, desde Colombia, activos en Estados Unidos muestra hasta dónde puede llegar el talento colombiano cuando se combina con procesos claros y una tecnología diseñada para la ejecución”.