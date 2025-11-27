Concejo Distrital ajusta cronograma para la elección del Contralor Distrital 2026 – 2029

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el Concejo Distrital de Cartagena debatió tres proposiciones relacionadas con el proceso de elección del Contralor Distrital y la organización del tercer periodo ordinario de sesiones.

Proposición sobre el ajuste del cronograma de elección del Contralor

El concejal Javier Julio Bejarano, junto con 12 concejales firmantes, presentó una proposición que señala que la elección del Contralor constituye un acto administrativo complejo, que debe realizarse con estricta legalidad, transparencia, publicidad e imparcialidad.

El documento expone que la Resolución 261 fijó la elección para el 2 de diciembre de 2025, fecha que se encuentra por fuera del periodo ordinario, el cual finaliza el 30 de noviembre y cuya prórroga no fue aprobada por la plenaria.

Los concejales advirtieron que dicha resolución nació con un vicio de procedimiento, al haberse expedido sin aprobación previa de la prórroga del periodo. Asimismo, recordaron que el 21 de noviembre el concejal Carlos Barrios interpuso un recurso de reposición y apelación contra dicha resolución, el cual no ha sido resuelto completamente.

Por tal motivo, la proposición exhorta a la Mesa Directiva a modificar de inmediato el cronograma de elección, de forma que todas las etapas pendientes, incluida la sesión de elección, se realicen dentro del periodo ordinario, es decir, a más tardar el 30 de noviembre de 2025.

Solicitud de acceso al expediente completo del proceso de selección

Enseguida fue debatida y aprobada una segunda proposición, también presentada por el concejal Javier Julio Bejarano, mediante la cual se solicita el acceso completo al expediente del concurso de méritos adelantado con la Universidad de Cartagena (Convenio Interadministrativo CO1-001-2025).

La proposición enfatiza que la transparencia y la publicidad son principios fundamentales en este tipo de procesos, y que han circulado denuncias públicas sobre posibles irregularidades, difundidas por medios nacionales y locales.

Los concejales solicitaron a la Mesa Directiva y a la Universidad de Cartagena remitir, con al menos un día de antelación a la elección, el expediente completo del proceso, incluyendo los listados de inscritos, actas, informes técnicos, criterios de evaluación, reclamaciones, comunicaciones oficiales y soportes documentales de los aspirantes.

Proposición sobre prórroga del periodo ordinario

Posteriormente, el presidente del Concejo, Rafael Meza Pérez, presentó una proposición para prorrogar el tercer periodo de sesiones ordinarias hasta el 10 de diciembre de 2025, con el fin de culminar la discusión de varios proyectos de acuerdo pendientes y realizar la elección del Contralor Distrital.

Durante el debate, los concejales Carlos Barrios y Pedro Aponte manifestaron que la proposición no debía discutirse, dado que la plenaria ya había decidido previamente no prorrogar el periodo, y que una nueva proposición podría generar inconsistencias procedimentales.

La iniciativa fue negada con 4 votos a favor, 13 en contra y 2 ausencias.

El concejal Pedro Aponte también expresó preocupación por las inconsistencias detectadas en el cronograma y la documentación del proceso, solicitando que la Mesa Directiva devuelva la terna a la Universidad de Cartagena para obtener certificaciones que garanticen que todos los aspirantes cumplen con los requisitos.

Por su parte, el presidente Rafael Meza Pérez explicó que la corporación ha requerido información a la Universidad durante semanas sin obtener respuestas oportunas, lo que motivó ajustes dentro de las facultades del Concejo. Señaló que la terna fue entregada apenas el lunes, y desde entonces la corporación ha recibido tutelas, derechos de petición y solicitudes de exclusión.

Ajuste final del cronograma

Tras un receso, la Mesa Directiva ajustó nuevamente el cronograma establecido en la Resolución 185 de 2025, modificado por la Resolución 261 del 20 de noviembre, definiendo que la elección del Contralor o Contralora Distrital se realizará el domingo 30 de noviembre de 2025, dentro del periodo ordinario.