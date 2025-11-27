Cayó presunto coordinador de expendios de estupefacientes del Clan del Golfo en El Carmen de Bolívar

En el marco de la ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal Bolívar, logró la captura en flagrancia de Deison David Yepes Caro, de 36 años, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La detención se efectuó durante una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Los Laureles, jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar.

Durante el procedimiento fueron incautadas 200 dosis de marihuana, dos celulares y un cuaderno de anotaciones, elementos que presuntamente eran utilizados para la comercialización y control de la actividad ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería el responsable de la coordinación y distribución de sustancias estupefacientes para el “Clan del Golfo”, siendo el encargado de abastecer los puntos de expendio ubicados en los barrios Minuto de Dios, Vergel, La Colonia y la avenida Colombia.

Yepes Caro registra tres anotaciones en el SPOA: una por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; una por amenazas; y otra por violencia contra servidor público.

La Policía Nacional informó que el capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera que un juez de la república defina su situación judicial.

“Nuestro compromiso es continuar afectando las estructuras criminales que pretenden alterar la tranquilidad de las comunidades en el departamento de Bolívar. No daremos tregua a quienes insisten en lucrarse del delito”, afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.