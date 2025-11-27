Cárcel para hombres presuntamente comprometidos con el expendio de estupefacientes en Bolívar

Se trata de Elian David Figueroa Villar, de 24 años, presunto integrante del grupo delincuencial Los Olivos, quien, al parecer, con dicha organización criminal comercializaba cocaína y marihuana en Santa Rosa de Lima. Se cree que, para el ejercicio de la actividad ilegal, utilizaban viviendas como expendios fijos y a personas que se encargaban de las ventas móviles.

La captura del ahora implicado se materializó en cumplimiento de una orden judicial el pasado 6 de noviembre en el barrio Bilbao de Bogotá (Cundinamarca) por la Policía Nacional.

En otro proceso también fue asegurado Ramiro Ramírez Blanco, alias Ramirito, detenido durante una diligencia de allanamiento realizada en el barrio La Quinta de Cartagena.

La Fiscalía cuenta con evidencia de que desde ese inmueble el procesado de 60 años habría almacenado sustancias estupefacientes que posteriormente eran comercializadas en entornos escolares y a consumidores del sector. En el operativo le fueron incautadas 122 bolsitas dosificadas de marihuana, 36 de cocaína y una de base de coca que estarían listas para su comercialización.

Ante jueces de control de garantías, el ente investigativo les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Ninguno aceptó los cargos y ambos cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.