Cárcel para hombre señalado de abusar sexualmente a una menor de edad en Cartagena

Por petición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 32 años,presuntamente responsable del abuso sexual del que fue víctima una menor de 10 años en Cartagena.

La decisión judicial se refiere a hechos registrados el pasado 11 de noviembre en el barrio Blas de Lezo. Se cree que el procesado, quien tenía arrendada una habitación en la casa de la víctima aprovechó un momento a solas con la menor para someterla a tocamientos de índole sexual.

Las agresiones fueron evidenciadas por una familiarde la víctima quien, al percatarse de la situación, avisó a las autoridades sobre lo ocurrido. La captura del procesado estuvoa cargo de la Policía Nacional.