Buseta de Vehitrans resultó incinerada en zona norte de Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió esta mañana un incendio vehicular registrado frente al Club de Suboficiales del barrio Crespo. El vehículo involucrado, de placas TUV 818, afiliado a la empresa Vehitrans y perteneciente al servicio público, resultó completamente afectado por las llamas.

Durante la emergencia no se reportaron personas lesionadas gracias a la rápida reacción de la comunidad y la llegada oportuna de las unidades del Cuerpo de Bomberos.

El fuego también afectó el cableado de las líneas eléctricas de baja tensión del alumbrado público, motivo por el cual se coordinó de inmediato con la empresa prestadora del servicio para la revisión y reparación correspondiente, a fin de garantizar la seguridad en la zona.

Para prevenir emergencias similares, desde el Cuerpo de Bomberos se reitera a la ciudadanía y a los conductores:

-Realizar mantenimiento preventivo y periódico a vehículos, especialmente, al sistema eléctrico y de combustible.

-Evitar modificaciones artesanales o no autorizadas en el sistema eléctrico.

-Portar extintor vigente y en buen estado dentro del vehículo.

-En caso de humo, olor a quemado o fallas eléctricas: estacione de inmediato, apague el motor y solicite apoyo.

Recuerde reportar cualquier emergencia a la Línea 123 o directamente al Cuerpo de Bomberos.