“Bajo las olas del tiempo”, un encuentro que socializó el reciente hallazgo del Fuerte de San Matías

El Fuerte de San Matías fue una fortificación española colonial ubicada en la bahía de Cartagena, construida en 1567 y al parecer desmantelada en 1626.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Sus restos sumergidos en el mar aún tienen mucha historia por contar. Recientemente, en abril de 2025, la Armada Nacional confirmó el hallazgo de las ruinas del fuerte sumergido utilizando tecnología de batimetría multihaz.

Gracias a esto se han desarrollado diferentes encuentros para dar a conocer el histórico descubrimiento. Desde la Fundación Centro Histórico de Cartagena se siguen impulsando iniciativas que promueven el patrimonio de la ciudad, con activaciones, programas y eventos educativos como “Bajo las olas del tiempo: documentación histórica y hallazgo del Fuerte de San Matías”, donde se resaltó la importancia histórica y patrimonial de la ciudad.

El encuentro, organizado por la FCHC en conjunto con el Colectivo Calamarí, la Dirección General Marítima (DIMAR) y The United Kingdoom Hidrographic Office, tuvo como objetivo mostrar los documentos inéditos, el hallazgo físico del Fuerte de San Matías y reconocer los valores e importancia de la historia del patrimonio.

“Esta jornada ha sido histórica y reafirma a Cartagena como una joya del patrimonio cultural a nivel mundial. Destacamos el éxito de la colaboración binacional e interdisciplinaria entre las instituciones clave, un factor fundamental para la protección y valorización de nuestro legado”, afirmó Diana Mesa, directora de la Fundación Centro Histórico de Cartagena.

El primer panel, a cargo de Richard Guamán, hidrógrafo, buzo e investigador de la DIMAR, y jefe técnico de la reserva activa de la Armada Nacional, compartió detalles de cómo se dio el hallazgo histórico, resaltando su aporte a la historia, y que lo convierte en Patrimonio Cultural sumergido de Colombia.

Luego, la historiadora e investigadora del Colectivo Calamarí, Angelina Araujo Vélez, especialista en historia y máster en Gestión de Documentos y Administración de Archivos, presentó una serie de datos históricos encontrados en más de 70 documentos del Archivo de Indias de Sevilla, documentando la historia del Fuerte San Matías.

La jornada, realizada en el hotel Charleston Santa Teresa, fue una exitosa muestra de divulgación, y la demostración del potencial que tienen las entidades para el rescate y la valorización del patrimonio. El Fuerte de San Matías, ahora emergido de la historia, se convierte en un vital capítulo en la narrativa de la ciudad.

FCHC reitera su compromiso con la promoción y protección de la herencia cultural de Cartagena. Se continuará impulsando activaciones y programas educativos que permitan a locales y visitantes apreciar, conservar y garantizar la seguridad de estos tesoros, asegurando que el patrimonio inspire a las futuras generaciones a respetar y estudiar la historia.