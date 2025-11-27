Ataque sicarial a caravana fúnebre dejó seis personas heridas y una muerta en Ibagué

Ibagué

Seis personas heridas y una muerta es el saldo del atentado sicarial ocurrido en la tarde del miércoles 26 de noviembre contra los pasajeros de un vehículo que acompañaba una caravana fúnebre de un ciudadano que fue asesinado a comienzos de esta semana en la comuna 8 de Ibagué.

Los hechos sucedieron en la calle 37 con avenida Ferrocarril, punto en el que hombres que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego indiscriminadamente contra los pasajeros de este automotor.

“Se presenta un hecho donde una motocicleta intercepta un vehículo automóvil el cual se desplazaba en una caravana fúnebre disparando en varias ocasiones resultando de este hecho seis personas lesionadas que fueron trasladadas a centros asistencia, una de ellas fallece”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Las autoridades adelantaron un plan candado con el fin de identificar a los responsables de este hecho y se designó un equipo especial para esclarecer lo sucedido.

La persona que perdió la vida fue identificada como Jeison Sánchez de 26 años “Presenta 10 anotaciones judiciales por diferentes delitos como homicidio, porte ilegal de armas, lesiones personales entre otras”.

Según conoció Caracol Radio Jeison Sánchez había sido capturado en junio del año 2024 por orden judicial por el delito de homicidio hechos sucedidos el 11 de junio del 2024, pero habría quedado en libertad por vencimientos de términos.

Caracol Radio conoció que los lesionados son tres mujeres y tres hombres, todos están recluidos en el hospital Federico Lleras Acosta, centro asistencial que entregó un parte oficial del estado de salud de los lesionados.

Un paciente en condición crítica, actualmente en procedimiento quirúrgico.

Un paciente con deterioro del estado de salud, bajo manejo especializado.

Un paciente permanece en observación.

Un paciente, pese a los esfuerzos del grupo médico en la sala de reanimación, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Un paciente con pronóstico reservado.

Dos pacientes permanecen en observación.

Dato: las autoridades anunciaron que se avanzan con las investigaciones para esclarecer este caso que podría tener relación con un ajuste cuentas.