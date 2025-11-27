Arrancaron las obras de pavimentación en la avenida Pedro Romero y la vereda Tierra Baja

El programa Vías para la Felicidad, liderado por el alcalde Dumek Turbay Paz y ejecutado por la Secretaría de Infraestructura, empezó con pasos firmes en distintos puntos de la ciudad. Tras la apertura del frente de obra en la Diagonal 30 de Ceballos y las primeras intervenciones en la Avenida del Consulado, en las últimas horas también se dio inicio a uno de los frentes más esperados: la rehabilitación de la avenida Pedro Romero, una de las arterias principales de Cartagena.

Los trabajos comenzaron a la altura de la Y de Olaya, frente al Motel Indiana, donde ya se ejecutaron excavaciones y se preparan las fundidas iniciales. En esta primera etapa se interviene el carril derecho, mientras el izquierdo se mantiene habilitado para el tránsito vehicular. Para evitar afectaciones en la movilidad, el contratista dispuso paleteros y reguladores viales las 24 horas, garantizando flujo constante y seguro.

La avenida Pedro Romero, que conecta desde la Y de Olaya hasta la glorieta de La Esperanza muy cerca del Mercado de Bazurto, será intervenida en sus puntos más críticos, con 16.507 metros cuadrados de rehabilitación a lo largo de sus casi 6 kilómetros.

De manera paralela, la Alcaldía también inició la reconstrucción del acceso a la vereda Tierra Baja, en el corregimiento de La Boquilla, una obra de vital importancia para la Zona Norte. Este tramo contempla más de 1.500 metros lineales de vía nueva, mejorando la movilidad de pobladores, trabajadores, turistas y comerciantes que dependen de esta vía para sus desplazamientos diarios.

Con estas intervenciones, el programa Vías para la Felicidad se empieza a consolidar como la gran nueva gran apuesta del Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz para transformar la movilidad en más de 35 kilómetros de calles en las tres localidades de la ciudad.