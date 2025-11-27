A la cárcel ‘Ricardito’ por presunto homicidio en El Pozón

Elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez de control de garantías de Cartagena impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Ricardo José Ortega Menco, alias Ricardito, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio.

La decisión judicial está relacionada con hechos registrados el pasado 11 de noviembre en el barrio El Pozón de la capital bolivarense. Allí, el procesado en medio de una riña le habría causado múltiples heridas con arma blanca a un hombre de 34 años.

La víctima fue auxiliada y llevada hasta un centro médico donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Una vez cometido el crimen el ahora procesado huyó del lugar por el techo de una vivienda, siendo poco después capturado por la Policía Nacional.

En su poder fue encontrada un arma cortopunzante con la que se cree cometió el homicidio. Ortega Menco negó su responsabilidad en cuanto al delito imputado por la Fiscalía General de la Nación.