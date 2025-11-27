A la cárcel presuntos integrantes del Tren de Aragua

Cúcuta

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial Tren de Aragua, señalados de acciones delictivas en el corregimiento de La Parada, en Villa del Rosario (Norte de Santander).

Los procesados fueron identificados como Anthony José Buitrago Cedeño, alias Crosti; Edwuar José García Zabaleta, alias Zapatero; Giovanny Andrés Colmenares, alias Barbero; Cecilio Gustavo Medina Andrade, alias Chimú; y Yeximar Ramos Abreu, alias Yeximar.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, extorsión agravada; secuestro simple agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos. El material probatorio recopilado permitió establecer que este grupo sería responsable de extorsionar una comerciante y a un mototaxista en el corregimiento de La Parada, entre marzo y junio del año en curso.

Los hoy procesados exigían entre 5 y 100 mil pesos semanales a las víctimas para dejarlas continuar con su actividad laboral. Adicionalmente, la Fiscalía determinó que estarían implicados en el secuestro y agresiones ocurridas en septiembre pasado contra dos personas pertenecientes a la población LGBTIQ+.

Las capturas se realizaron en diligencias de allanamiento y registro y adelantadas en diferentes zonas de Villa del Rosario por uniformados del Gaula de la Policía Nacional.

En los procedimientos se incautaron una pistola semiautomática, un proveedor, 13 cartuchos, 10 celulares, dos radios de comunicación, 4.894 gramos de cocaína y tres automotores.